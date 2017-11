Garoto de 7 anos realiza sonho ao ser fotografado em viatura policial

Desde os 3 anos de idade, o poaense Lucas Soares Ferreira de Deus cultiva o sonho de um dia se tornar policial militar. E no dia em que completou 7 anos, no domingo (5), o primeiro desejo pôde se tornar realidade. Isto porque policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) estiveram na casa dele e o deixaram entrar numa viatura da tropa da Força Tática. Segundo a mãe do garoto, Vaneide Ferreira de Lima Deus, o objetivo profissional do menino será sempre incentivado.

Segundo ela, o desejo foi uma surpresa preparada pelo tio, que é soldado da PM. Além disso, o avô do menino também já integrou a corporação no passado. Para Vaneide, o desejo em tornar-se policial militar aumentou, quando o cunhado passou na prova. “Depois que meu cunhado entrou, o desejo dele ficou maior. Ele foi à formatura, inclusive fardado. Neste aniversário de 7 anos, ele pediu que o bolo fosse personalizado com ele usando a roupa da PM e uma viatura atrás”, disse.

Vaneide explica que, quando a viatura chegou e estacionou em frente à residência da família, o garoto se surpreendeu, mas, também, ficou preocupado com o que teria ocorrido na rua. Porém, a ida do veículo policial era para um caso bom. “Foi algo muito bonito. Ele se encheu de alegria, depois que soube que a viatura foi por causa dele. Para se ter uma ideia, no dia do aniversário dele, ele ficou com a farda o dia inteiro”.

De acordo com a assessoria de imprensa do 32º BPM/M, os policiais envolvidos na surpresa foram o sargento Rogério, o cabo Marcelus, e o soldado De Paula.