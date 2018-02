Garoto é agredido a pauladas pelo irmão; vizinha tenta intervir e é ameaçada

Um ajudante, 23 anos, agrediu a pauladas o irmão, de 12 anos, em Poá. A criança também foi atingida por chutes e pontapés. Uma idosa, de 66 anos -- vizinha a família- tentou intervir e cessar as agressões, porém foi empurrada e ameaçada de morte. O garoto, e mais três irmãos, foram levados ao Conselho Tutelar. Isto porque estavam vivendo em situação de vulnerabilidade social. As agressões ocorreram este domingo (25), no Calmon Vianna.

Mesmo sob guarda dos PMs, o suspeito avançou sobre a aposentada para tentar agredí-la. Por isto, os policiais precisaram algemá-lo. Segundo a polícia, o ajudante negou ter cometido o crime.

Mas, o depoimento da idosa foi contundente em dizer que a criança estava sendo gravemente agredida. A declaração também foi corroborada pelo menino, que foi atingido pelas pauladas.

Histórico

No boletim, o garoto descreveu que está não é a primeira vez que apanha dessa forma. Segundo o garoto, é comum o irmão chegar sob efeito de drogas e agredí-lo, ou outro irmão mais novo. Porém, desta vez, as agressões foram flagradas por uma pessoa, que o ajudou.

Vulnerabilidade

O garoto agredido e mais três irmãos viviam em situação de vulnerabilidade social. A constatação foi feita pelos PMs, que atenderam à ocorrência.

Os quatro foram abandonados pela mãe, que também tem mais oito filhos. Segundo a Polícia Civil, a irmã, de 22 anos, das crianças, ficou responsável por cuidar deles