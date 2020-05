Garra de Mogi descobre desmanche clandestino; bandidos fugiam por túnel embaixo de casa

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) descobriu um desmanche clandestino nesta segunda-feira, 11, em Itaquaquecetuba. O local funcionava num imóvel, localizado na Estrada Ocauçú, no bairro Estância Paraíso. Segundo o delegado Eduardo Boigues, o imóvel tinha uma peculiaridade: um túnel sobre o chão, que dava acesso até uma área de mata (veja vídeo no Facebook do Diário de Suzano). Ninguém foi preso.

Boigues conta que uma denúncia dava conta sobre um túnel feito numa área de mata. Até então, as suspeitas eram sobre o possível furto de combustível no local. Quando equipes do Garra foram à região descobriram outro crime.

"Um morador acabou caindo nesse buraco, e achou estranho e denunciou um possível crime. Verificamos e descobrimos que, na realidade, o buraco era um acesso de criminosos até um galpão", explica o delegado.

No imóvel, os policiais encontraram aparatos específicos para o desmonte de veículos. Além disso, o local tinha abafadores de ruídos. Investigadores creem que bandidos levavam carros roubados e furtados para desmontá-los, principalmente à noite.

Peças, como portas etc, placas de veículos e, até mesmo, um inibidor de rastreamento, o famoso 'chupa cabra', foram encontradas no local. "Continuaremos a investigação para descobrir os responsáveis por este galpão", frisou Boigues.

Agora, a polícia deve investigar se carros roubados na região são levados até este local. O caso segue investigação.