Garra de Mogi encontra imóvel usado para fabricar fuzis e submetralhadoras

Policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) encontraram um local utilizado para fabricar armas de grosso calibre nesta quinta-feira, 19, na Rua Orquídea, no Jardim Adriana, em Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável por liderar a ação, um fuzil inacabado, três carregadores, restos do que seria uma pistola em fabricação, além de um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos. O responsável por locar o lugar está foragido.

A fábrica foi descoberta após denúncias de moradores. Boigues explica que os relatos enviados davam conta de que um incomodo barulho durante às noites, madrugadas e fins de semana vinham de um salão comercial locado. O problema ocorria há cerca de quatro meses.

“Vim pessoalmente no horário indicado e pude confirmar tal situação. Hoje, viemos para investigar e realizamos a batida. Percebemos ainda que havia uma escada, a qual pode ter sido usada para a fuga do indivíduo", disse.

Segundo a investigação, os indícios levam a crer que o local servia como uma fábrica de fuzis calibre 762. Munição e carregador deste tipo foram encontrados no local.

Boigues frisou que, em razão do material encontrado, como restos de metal, indica que uma série de armas foi fabricada no local. "Esse material remete a pensar que outras armas foram fabricadas, principalmente para abastecer criminosos".

O delegado finaliza dizendo que novas buscas vão ser realizadas para localizar o suspeito de locar o espaço. “Esperamos que a população possa nos ajudar a localiza-lo”, finalizou.