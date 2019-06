Garra de Mogi prende oito procurados durante a Operação Ceres

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de Mogi das Cruzes desencadeou a Operação Ceres e prendeu oito procurados da Justiça. Do total de presos, seis foram por pensão e dois por crime. De acordo com a polícia, a ação, ocorrida nesta segunda-feira (17), visa o cumprimento de mandados de devedores de alimentos.

Para a operação, o Garra contou com 11 policiais. São eles: Duílio, Kleber e Luis do Garra 5; Alexandre, Marcelo e Pagano do Garra 4; Boris, Reinaldo e Almir Brito do Garra 3; além de Leonardo e Rodrigo do Garra 2.

Capturado

Na segunda-feira, o Garra também prendeu outro procurado pela Justiça.