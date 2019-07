Garra de Mogi prende suspeito com três espingardas e 131 munições

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) prendeu um suspeito por porte irregular de arma de fogo em Mogi das Cruzes. Com ele, foram apreendidos três espingardas, 131 munições, um porta munições, um recarregador de munição, duas escovas de limpeza de arma de fogo, além de munições de chumbo. O fato aconteceu na manhã de segunda-feira (22).

Por volta das 11h30, policiais do Garra foram verificar uma denúncia anônima sobre posse irregular de arma de fogo em uma casa, localizada na Rua Gonçalo Ferreira, no bairro Ponte Grande. No local, a polícia encontrou armas, munições e outros acessórios que estavam guardados.

Um suspeito assumiu a posse das armas e munições. No entanto, ele não tinha autorização, dos orgãos controladores, para portá-las e foi preso.