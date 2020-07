Garra de Mogi prende suspeito por tráfico e apreende mais de 1,3 mil porções de drogas

Um ajudante, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil por suspeita de ser o responsável pela distribuição de drogas em Itaquaquecetuba. A ação, realizada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), foi na quarta-feira, 15.

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Chrispim, a ofensiva resultou na apreensão de 1.3 mil de drogas entre crack, cocaína e maconha. “Policiais apuravam denúncia de que ocorreria um transporte de drogas nesta data, e que o indivíduo estaria armado para realizar a ação”, explicou o delegado.

Policiais do Garra, então, foram até a Rua Jaguarão, no bairro Monte Belo, onde localizaram o suspeito. Buscas foram realizadas e drogas foram encontradas na sala da residência do jovem.

O suspeito negou ser o gerente do tráfico local. Disse, porém, que as drogas pertenciam a outra pessoa. E que tinha como única função guarda-las. De acordo com a polícia, o jovem não quis revelar quem seria essa pessoa da qual mencionou.

“Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora, prosseguiremos com as investigações, para identificar outras pessoas”, destacou o delegado.