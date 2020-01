Garra de Mogi prende três por roubos na região central de Mogi

Três homens foram presos por suspeita de realizarem roubos na região central de Mogi das Cruzes, durante a manhã de domingo, 26. A ação foi realizada por policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). De acordo com o delegado Eduardo Boigues, os presos foram detidos por policiais militares, na madrugada de sexta-feira, 24, com uma arma falsa no Distrito de Jundiapeba, mas acabaram sendo liberados por não terem realizado nenhum crime.

Segundo policiais do Garra, os bandidos tinham roubado duas pessoas. Uma testemunha viu quando eles abordaram uma terceira vítima, e, por isso, foi em busca de ajuda policial.

Diante das informações sobre os ladrões, os policiais realizaram uma espécie de operação, para evitar a fuga dos criminosos. Uma viatura foi ao encontro dos indivíduos, que tentaram fugir sentido ao Parque Botyra. O que não contavam era que um policial já os esperava.

Com os três indivíduos, foram localizado dois celulares. A primeira vítima, então, reconheceu o celular e indicou quem foram os autores. Policiais ainda encontraram a segunda vítima,que também reconheceu os ladrões. Um dos roubos aconteceu na Rua Carmela Dutra, enquanto a vítima esperava um ônibus e levou um tapa no rosto, para ter o celular roubado.

"Uma ação rápida e que traz mais segurança à população. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor dos autores", disse Boigues.