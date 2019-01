Gate é acionado para detonar dinamite em Itaquá

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM) detonou uma dinamite, nesta quinta-feira (17), em Itaquaquecetuba. O objeto explosivo estava em um imóvel na Rua Jaboticabeira, no Jardim Carolina, região do Caiuby. Além disso, a polícia encontrou 170 porções de cocaína, cinco de maconha, três munições de calibre 22, R$ 636 e um caderno com anotações do narcotráfico.

A região foi isolada para que o Gate pudesse retirar o objeto explosivo. A banana de dinamite foi denonada em um terreno baldio, uma vez que poderia causar algum dano aos moradores da região. Agora, investigadores da Polícia Civil analisam se o indivíduo foragido pertence a alguma quadrilha especializada em roubos a bancos, ou se tinha como função guardar itens ilícitos para uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas e no País.

Denúncia

Segundo a polícia, a casa era alvo de denúncia anônima. Relatos apontavam que um traficante residia no local. Os policiais foram ao local, mas, o indivíduo fugiu correndo. Ao verificarem o imóvel, foi encontrado uma banana de dinamite, além de drogas prontas para venda, munições de revólver e anotações sobre a movimentação do tráfico de drogas. O indivíduo foi identificado e segue como foragido.

O caso deve ser registrado no 1° Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.