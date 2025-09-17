GCM apreende 2,3 quilos de entorpecentes e R$ 3,3 mil no Jardim Dona Benta

As equipes realizavam patrulhamento pelo local, na tarde da última quinta-feira (11/09), por volta das 12h30, quando avistaram um grupo em atitude suspeita, cada um carregando sacolas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os indivíduos tentaram fugir, mas foram contidos. Na revista pessoal e nas sacolas foram encontrados kits contendo diferentes tipos de drogas. Três homens teriam confessado que atuavam no tráfico e que cada um possuía sua própria quantidade de entorpecentes para venda.

Ao todo, foram apreendidos 1,2 quilo de maconha, 162 gramas de cocaína, 71 gramas de crack, 13 gramas de haxixe e 841 gramas de lança-perfume, prontos para comercialização. Além dos três envolvidos no tráfico, outros dois suspeitos também foram detidos: um por ser procurado da Justiça e outro investigado por roubo e receptação.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ação representa mais um avanço no combate ao crime organizado na cidade. “Esse resultado mostra a eficácia do trabalho integrado e o empenho diário de nossas equipes. A presença dos nossos grupamentos é um diferencial importante para localizar drogas e desarticular grupos que insistem em usar nossos bairros como pontos de venda”, destacou. A ocorrência foi apresentada no 2º DP, onde os entorpecentes e demais materiais foram apreendidos, e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.