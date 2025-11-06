Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM apreende 2ª maior quantidade de entorpecentes no ano durante ação no Belém

Patrulhamento na rua Santa Rosa nesta quarta-feira (05/11) provocou a fuga de um indivíduo suspeito na via, que deixou para trás sete quilos de substâncias ilícitas

06 novembro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
GCM apreende 2ª maior quantidade de entorpecentes no ano durante ação no BelémGCM apreende 2ª maior quantidade de entorpecentes no ano durante ação no Belém - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu nesta quarta-feira (05/11) a segunda maior quantidade de entorpecentes do ano durante ação no Jardim Belém. O resultado foi alcançado após patrulhamento na rua Santa Rosa, o que provocou a fuga de um indivíduo suspeito em uma casa da via. Ele abandonou 7,04 quilos de substâncias ilícitas (2.868 porções), sendo 1,795 quilo de maconha (990); um quilo de cocaína (733); 1,088 quilo de crack (1.045); e 3,168 litros de lança-perfume (100).

A ocorrência foi conduzida pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que contou com apoio do Comando Força Patrulha, do Canil e da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo). Junto aos entorpecentes, também foram encontrados um celular, o RG do suspeito, dois cadernos com anotações de contabilidade e R$ 1.605. Os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP) Central.

Na residência verificada após a fuga do suspeito, não havia indicativo de que residia alguém ali, mas o forte odor característico de entorpecente chamou atenção dos agentes. Após inspeção pelo local, foi identificada uma mochila vermelha e cinza, onde havia justamente a grande quantidade de porções de entorpecentes prontas para venda, ao lado da quantia em dinheiro.

Em relação à quantidade de entorpecentes apreendidos, essa ocorrência só ficou atrás de um caso registrado no dia 12 de abril, na rua do Campo, no bairro Jardim Alterópolis, que contou com a participação do atual comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro. Na ocasião, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) localizaram 9,692 quilos de substâncias ilícitas após patrulhamento que provocou a fuga de outro suspeito.

O total de entorpecentes incluiu 137 frascos de lança perfume, 862 porções de maconha, 2.430 de cocaína, 681 de crack e seis comprimidos de ecstasy, que valiam aproximadamente R$ 67 mil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a GCM tem cumprido o seu papel de retirar os entorpecentes das ruas. “Os agentes têm alcançado resultados importantes e, não por acaso, temos tido apreensões tão expressivas. “Foram sete quilos nesta ocorrência, no Belém, e nove quilos naquela do Alterópolis, o que mostra a força da nossa atuação. Estamos enfraquecendo o comércio de substâncias ilícitas em nossa cidade com o trabalho conjunto dos nossos grupamentos em todas as regiões da cidade”, ressaltou.

