GCM apreende drogas e prende suspeitos de tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do grupamento do Canil, prendeu dois indivíduos por tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Cacique na tarde da última terça-feira (14).

AGENTES EM PATRULHAMENTO

Na ocasião, os agentes estavam em patrulha quando uma denuncia de moradores alertou o efetivo sobre uma suposta negociação de venda de drogas na rua João Batista Gava.

APOIO

No local, a guarnição contou com apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) para abordar os suspeitos e encontrar 104 papelotes de cocaína, 21 de maconha, além de R$ 165. Junto dos materiais, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia.