Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 09 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM apreende mais de 600 porções de drogas e detém quatro suspeitos

Atendimentos foram feitos pela Força Patrulha e pela Romu nos bairros Cidade Boa Vista e Chácaras Monte Carlo em três ocasiões distintas

09 outubro 2025 - 18h02Por da Reportagem Local
GCM apreende mais de 600 porções de drogas e detém quatro suspeitosGCM apreende mais de 600 porções de drogas e detém quatro suspeitos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu, em três atendimentos realizados, 639 porções de entorpecentes e R$ 421 durante patrulhamentos da Força Patrulha e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). As ocorrências aconteceram nos bairros Cidade Boa Vista e Chácaras Monte Carlo e resultaram na condução de quatro pessoas, entre elas dois adolescentes, à Polícia Civil.

As ações reforçam o trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas, com base em denúncias e no patrulhamento preventivo em áreas de maior vulnerabilidade. As equipes atuaram de forma integrada, garantindo agilidade nas respostas e segurança para a população.

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de 1º de outubro (quarta-feira), quando a equipe da Força Patrulha foi acionada por moradores do bairro Cidade Boa Vista. Eles relataram que um indivíduo com camiseta escura e bermuda cinza estaria comercializando drogas em um terreno próximo à rua Murilo de Matos Faria. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram R$ 167 e uma bolsa contendo 226 porções de maconha, 44 de crack e 60 de cocaína. O suspeito, que é menor de idade, teria confessado envolvimento com o tráfico e foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, com apoio da equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta.

No dia seguinte (02/10) por volta das 11h25, novamente a Força Patrulha recebeu informações sobre movimentações suspeitas na rua do Progresso, também no bairro Cidade Boa Vista. No local, os agentes abordaram cinco indivíduos. Um deles, menor de idade, foi flagrado com 65 porções de maconha, 147 de cocaína e três frascos de lança-perfume, além de um celular sem nota fiscal e documentos diversos. Ele teria admitido ter realizado a venda de entorpecentes durante toda a noite anterior.

Mais tarde, às 20h20 do mesmo dia, uma equipe da Romu realizava patrulhamento pela estrada do Lago, nas Chácaras Monte Carlo, quando avistou três pessoas em frente a uma adega. Ao notar a aproximação da viatura, uma mulher dispensou uma bolsa e tentou se afastar com os demais. Na abordagem, o volume foi recuperado e continha 45 porções de cocaína, 28 de crack e 24 de maconha, além de R$ 254, dois celulares e uma folha de anotações do tráfico. Dois dos suspeitos foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, enquanto o terceiro foi liberado após verificação de antecedentes.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação coordenada das equipes. “Essas apreensões são resultado do empenho constante da GCM e agir com base nas informações que chegam da própria comunidade. A colaboração dos moradores é essencial para o sucesso dessas ações e para manter Suzano mais segura”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher denuncia vereador Johnny da Inclusão por estupro; parlamentar nega
Polícia

Mulher denuncia vereador Johnny da Inclusão por estupro; parlamentar nega

Trio é preso e adolescente apreendido por extorsão em Arujá
Polícia

Trio é preso e adolescente apreendido por extorsão em Arujá

Suzano apreende mais de 250 garrafas de bebidas irregulares durante 'Operação Metanol'
Polícia

Suzano apreende mais de 250 garrafas de bebidas irregulares durante 'Operação Metanol'

Suspeitos de latrocínio de servidor de Ferraz são mortos em confronto policial
Polícia

Suspeitos de latrocínio de servidor de Ferraz são mortos em confronto policial

Justiça manda prender suspeitos de homicídio em Mogi
Polícia

Justiça manda prender suspeitos de homicídio em Mogi

Polícia encontra galpão em Itaquá onde a validade de alimentos e bebidas é adulterada
Polícia

Polícia encontra galpão em Itaquá onde a validade de alimentos e bebidas é adulterada