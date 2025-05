GCM apreende motocicleta irregular e recupera celular furtado em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu uma motocicleta irregular com mais de R$ 10 mil em multas e sem os retrovisores durante patrulhamento na área central da cidade, e recuperou um celular furtado no Jardim Luela, encaminhando o suspeito à delegacia e devolvendo o aparelho à vítima.

No caso mais recente, a abordagem foi realizada por agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), na avenida Armando Salles de Oliveira, no centro, por volta das 13 horas da última segunda-feira (12/05), após verificarem uma Honda CG, de cor preta, não possuía retrovisores. Por sua vez, ao consultar a documentação, os GCMs constataram ainda que o condutor não possuía habilitação, que os pneus estavam com desgaste acima do permitido, além de a moto possuir mais de R$ 10 mil em multas. O veículo foi recolhido ao pátio municipal e o motociclista, após ser autuado, foi liberado no local.

“O patrulhamento ostensivo é uma das estratégias que adotamos para garantir mais segurança à população e combater irregularidades que possam representar riscos à coletividade. Esse tipo de abordagem é essencial para a manutenção da ordem no trânsito”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

No dia anterior (11/05), uma equipe do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), localizou um celular furtado durante patrulhamento na Travessa Brasil para Cristo, no bairro Jardim Luela. Dois indivíduos foram abordados após demonstrarem comportamento suspeito ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante a checagem de um celular que estava em posse de um deles, foi constatado que o aparelho constava como produto de furto ocorrido na sexta-feira da última semana (09/05), próximo à área central da cidade. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Central. O celular foi devolvido à proprietária, que compareceu à delegacia, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. A ação teve apoio da Romo.

De acordo com Balbino, o trabalho conjunto é essencial para garantir resultados efetivos na segurança pública. “A integração entre nossos grupamentos é fundamental para agilizar o atendimento e solucionar casos de forma rápida. Nossos agentes estão preparados para atuar com eficiência e respeito à legislação”, concluiu o secretário.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.