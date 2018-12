GCM apreende motos no Jardim Colorado

Duas motos foram recolhidas pela Guarda Civil Municipal (GCM), após perseguição a dois indivíduos, no Jardim Colorado, em Suzano. O fato aconteceu na madrugada desse domingo (16). Os suspeitos fugiram ao entrarem no matagal.

A ação foi realizado por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Os guardas intensificaram buscas no bairro, com a intenção de localizar motos furtadas ou roubadas. Assim que entraram em uma comunidade, dois indivíduos foram flagrados.

Eles abandonaram as motos e fugiram correndo. Buscas foram realizadas no local, mas nenhum deles foi encontrado. As duas motos estavam sem placas e com a numeração raspada, sendo assim foram encaminhadas à delegacia, para registro da apreensão e, depois, irão para o pátio de veículo da cidade.