GCM atende ocorrências que resultam em prisões por receptação, ameaça e violência doméstica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha e da Patrulha Maria da Penha, atendeu três ocorrências que resultaram em prisões por receptação, ameaça, lesão corporal e violência doméstica, além da apreensão de armas brancas.

O primeiro caso foi registrado em 25 de agosto (segunda-feira), às 11h47, durante patrulhamento preventivo pela rua Manoel Francisco da Silva, no bairro Cidade Miguel Badra. Agentes da Força Patrulha visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita e, ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu. O outro foi abordado e, na revista pessoal, foi encontrado um celular com registro de roubo. O aparelho possuía impedimento no sistema, confirmando a queixa. O suspeito recebeu voz de prisão por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal, e foi encaminhado ao 1º Distrito Policial do Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O segundo atendimento ocorreu na última terça-feira (02/09), às 20h18, quando a Força Patrulha foi acionada para averiguar denúncia de violência doméstica no Jardim Santa Inês. No local, os agentes encontraram as partes já na calçada e a vítima relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, que também havia agredido seus dois filhos. Durante a verificação, foi constatado que o agressor possuía mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Central e enquadrado nos crimes de ameaça, lesão corporal e vias de fato.

Já o caso mais recente foi registrado na última quarta-feira (03/09), às 13h30, no bairro Jardim Casa Branca, com a atuação da Patrulha Maria da Penha. A equipe recebeu solicitação de vizinhos relatando que uma mulher estaria sendo vítima de violência doméstica.

A vítima afirmou que sofria ameaças constantes de morte por parte do companheiro, que também teria quebrado objetos da residência e utilizado facas para intimidá-la, além de ameaçar incendiar o imóvel. Com apoio de outra viatura, os agentes localizaram o suspeito em frente à própria casa. Ao notar a aproximação da GCM, ele tentou se esconder, mas acabou abordado. O homem confirmou os danos ao imóvel, porém negou as ameaças. Na ocorrência, três facas de aproximadamente 30 centímetros cada foram apreendidas. O agressor foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade de plantão determinou sua prisão, deixando-o à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação integrada das equipes. “Essas ocorrências mostram como a GCM tem cumprido um papel fundamental no enfrentamento à criminalidade e na proteção das famílias. A atuação rápida da Força Patrulha e da Patrulha Maria da Penha não apenas garante prisões em flagrante, mas também reforça a sensação de segurança em diferentes bairros da cidade”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias e informações sobre atividades suspeitas. Para isso, basta acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.