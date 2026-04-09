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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Polícia

GCM captura dois foragidos da Justiça por roubo e tráfico

Atendimentos foram realizados pela Romo e pela Romu durante patrulhamentos; casos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central

09 abril 2026 - 17h12Por De Suzano
Atendimentos foram realizados pela Romo e pela Romu durante patrulhamentosAtendimentos foram realizados pela Romo e pela Romu durante patrulhamentos - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) capturou dois foragidos da Justiça nos bairros Parque Palmeiras e Jardim Europa durante patrulhamentos realizados pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Ambos os casos ocorreram no último sábado (04/04), sendo que o primeiro atendimento foi pela manhã, às 10h20, na rua Sebastião Bastos da Silva, no Parque Palmeiras, próximo à linha férrea. Na ocasião, os agentes da Romo se depararam com um indivíduo de bicicleta que tentou fugir assim que percebeu a chegada da viatura.

A equipe conseguiu alcançá-lo e, apesar de não encontrar nada na revista pessoal, constatou que o homem era procurado por roubo. Ele foi conduzido para a Delegacia Central.

A segunda ação ocorreu na rua Takashi Kobata, no Jardim Europa, onde uma equipe da Romu notou um forte odor de entorpecentes. Diante da suspeita, os agentes decidiram verificar o local. Ao abordar um indivíduo que estava no local, nada ilícito foi encontrado, mas após verificação dos dados foi constatado que ele era procurado por tráfico de drogas. Ele também foi encaminhado à DP Central.

O secretário municipal da Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou a importância de realizar o patrulhamento em toda a cidade. “Mantemos nossas equipes nas ruas com o objetivo de impedir a ocorrência de crimes e localizar os indivíduos que estão em débito com a Justiça. Mais uma vez nosso trabalho mostrou resultados graças ao treinamento que nossos agentes recebem para perceber a ocorrência de qualquer irregularidade”, concluiu.

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