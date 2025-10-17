GCM captura procurado da Justiça após identificação pelo Smart Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem procurado pela Justiça na noite desta quinta-feira (16/10) no cruzamento das avenidas Antônio Marques Figueira e Paulo Portela, no bairro Jardim Paulista. A captura ocorreu graças à atuação do sistema Smart Suzano, que identificou o foragido circulando pela região central da cidade.

A ocorrência começou após o sistema reconhecer o homem e emitir um alerta para a Central de Segurança Integrada (CSI), que a partir daí seguiu acompanhando o seu paradeiro. As equipes foram acionadas nas ruas e iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante a ronda, agentes que estavam na região do Jardim Paulista visualizaram um homem com as descrições fornecidas no cruzamento das avenidas Paulo Portela e Antônio Marques Figueira e emitiram ordem de parada.

O indivíduo tentou fugir, mas foi acompanhado e capturado. Ele resistiu à prisão, e a força moderada precisou ser utilizada para garantir a integridade da equipe e do próprio abordado. Após o controle da situação, ele foi levado à Delegacia de Polícia Central para registro e demais providências.

O homem acumula diversas passagens nos sistemas de segurança pública e já havia respondido pelos crimes de homicídio, lesão corporal, roubo e estava formalmente procurado pela Justiça por, entre outros delitos, tráfico de drogas.

“Essa ocorrência mostra claramente a eficiência do nosso sistema de monitoramento. As câmeras do Smart Suzano foram fundamentais para identificar o procurado e acionar nossa equipe com rapidez e precisão. É a tecnologia trabalhando em favor da segurança da população e dando suporte direto à atuação da nossa Guarda Civil Municipal”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Smart Suzano

O Smart Suzano é um sistema de monitoramento inteligente implantado na cidade voltado para segurança pública. Entre suas funcionalidades estão câmeras de reconhecimento facial interligadas à Central de Segurança Integrada (CSI) e ao Comando da Guarda Municipal.

Nas últimas semanas, foram instalados cinco totens de reconhecimento facial, com três câmeras cada (total de 15 câmeras) em pontos estratégicos do município. Além disso, o investimento faz parte de um plano maior de modernização da segurança, com previsão de instalação de câmeras fixas adicionais e suporte técnico 24 horas.

As câmeras realizam reconhecimento facial em tempo real, cruzando informações com bases federais e estaduais, com alto índice de precisão. “Os totens trazem mais segurança ao dia a dia do cidadão, porque somam tecnologia de ponta ao trabalho humano realizado pela GCM e pela Polícia Militar. Teremos respostas mais rápidas e precisas diante de ocorrências, além de reforçar a prevenção. Esse é um passo fundamental para garantir tranquilidade às famílias suzanenses”, destacou o prefeito Pedro Ishi.