GCM de Arujá intercepta veículo furtado e desarticula esquema de adulteração de placas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá realizou uma ação, na madrugada desta terça-feira (17), que resultou na prisão em flagrante de três suspeitos e na recuperação de um veículo furtado. Durante patrulhamento preventivo pela Avenida dos Expedicionários, na área central, por volta das 5h27, uma equipe da GCM visualizou um veículo Hyundai Tucson preto, saindo de um posto de combustíveis, que já estaria com alerta no sistema da Muralha Eletrônica, por suspeita de envolvimento em um roubo de caminhão na cidade de Jacareí. Com base nestas informações, os guardas realizaram a abordagem.

Durante a fiscalização dos sinais identificadores, a equipe da GCM constatou que a placa utilizada era incompatível com o chassi, revelando que o veículo original havia sido furtado em fevereiro de 2026, no município de Mauá. Na sequência, eles localizaram no porta-malas um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, além de dois pares de placas de outros automóveis do mesmo modelo, evidenciando uma estrutura preparada para a prática de crimes, mediante a substituição das mesmas para dificultar a ação policial. Os ocupantes do veículo não apresentaram justificativa para a posse do carro, do simulacro ou dos jogos de placas extras, fornecendo versões contraditórias sobre o destino do grupo.

Diante dos fatos e da fundada suspeita de atuação criminosa organizada, a GCM de Arujá conduziu os suspeitos e todo o material apreendido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, representando ainda pela conversão da prisão preventiva.