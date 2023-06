GCM de Ferraz impede dois casos de agressão doméstica

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, informa que a Guarda Civil Municipal (GCM) interveio no último final de semana em dois casos de agressão doméstica, logrando êxito na ação.

Na última sexta-feira, 16 de junho, um motorista de aplicativo entrou em contato com a guarda informando que uma passageira havia relatado sobre um desentendimento com o companheiro e, consequentemente possíveis agressões. A GCM localizou a mulher e foi até a casa do namorado da mesma que relatou ter apenas se defendido de um momento de fúria dela. Ambos foram levados para Delegacia do município que solicitou o corpo de delito para os envolvidos no intuito de materializar uma possível lesão corporal e assim dar continuidade no processo ao rigor da lei. O fato ocorreu no Jardim Rodrigues.

No sábado à noite (17), em ronda de rotina da GCM na Vila Margarida, os guardas se depararam com populares que informaram sobre uma confusão generalizada em uma residência. Ao chegarem ao local, se depararam com um rapaz querendo invadir a casa da mãe para agredir ela e o companheiro da mesma. O meliante foi levado até a Delegacia Civil, pois apresentava um comportamento agressivo, frases desconexas e aparentando está sob efeito de drogas. O mesmo foi preso em flagrante.

Para denúncias ou chamado da GCM, a população pode entrar em contato pelos números 4679-4334 e 4677-3112.