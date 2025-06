GCM de Ferraz prende homem em flagrante furtando fios de semáforo na Avenida Brasil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na madrugada desta quinta-feira (12 de junho), um homem em flagrante enquanto furtava fios do sistema de semáforo instalado na Avenida Brasil, nas proximidades da Praça Independência. A informação é da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil.

A ação foi possível graças ao trabalho da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (o Monitora Ferraz) que identificou, por meio das câmeras de vigilância, a movimentação suspeita do indivíduo no local. Imediatamente, a equipe da GCM foi acionada e se dirigiu à área, realizando a abordagem e a prisão do suspeito.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça. A rápida resposta da GCM, em conjunto com o sistema de monitoramento, evidencia a eficácia do Monitora Ferraz no combate à criminalidade e na preservação do patrimônio público.

Segundo a titular da pasta, Daniele de Freitas, comentou sobre a ação coordenada que culminou com a prisão do meliante. “O local onde ocorreu o fato em questão é bastante movimentado por pedestres e condutores e, o furto deste meliante colocaria a vida de muitos cidadãos por não ter o uso adequado do equipamento. Agora o homem está preso e assim, a segurança da cidade garante mais tranquilidade à população”, pontuou a secretária.

A população ferrazense pode denunciar vandalismo, de forma anônima, diretamente para a GCM pelos números 4679-4334 e 4677-3112.