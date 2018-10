GCM de Ferraz prende suspeito de furto ao Centro de Especialidade Médicas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu um suspeito de furtar o Centro de Especialidades Médicas (CEM), na Vila Romanópolis, durante o último sábado, dia 13. O homem já estava em posse de dois monitores de computador, mas largou quando avistou a viatura da corporação.

Por meio das imagens do circuito interno de monitoramento do local, a GCM constatou que havia alguém no interior do prédio. Quando os guardas chegaram ao CEM, o homem já havia saído, mas foi encontrado pelos guardas ainda na rua do posto de saúde, localizado na Avenida Brasil.

O homem foi levado a Delegacia de Polícia de Ferraz, onde de início não confessou o crime, mas depois explicou que tentaria vender os objetos para conseguir dinheiro para dormir em um hotel, já que é morador de rua e não tem lugar para se abrigar durante o período de chuvas. O homem encontra-se à disposição da justiça.

Segundo o comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos, os guardas agiram de acordo com o esperado. “ Foi mais uma ação de pronta resposta, muito efetiva por parte da equipe da GCM”, afirmou Ramos.