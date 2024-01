GCM de Ferraz realiza apreensão de drogas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, informa que a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma grande apreensão de drogas nas proximidades do bairro Vila Mariana.

De acordo com a guarda, durante um patrulhamento de rotina no bairro supracitado, os mesmos se depararam com uma sacola plástica suspeita em um local ermo. Ao verificarem o conteúdo do pacote, se depararam com grande quantidade de entorpecentes, a saber: 82 porções de maconha, 294 papelotes de cocaína e 63 invólucros de crack.

Vale salientar que um aparelho celular também foi encontrado, juntamente com as drogas ilícitas. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia do município, sendo entregue às autoridades locais.

A população pode realizar denúncias, de forma anônima, sobre tráfico ilícito de drogas pelos números 4679-4334 e 4677-3112.