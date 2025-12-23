GCM de Ferraz recupera máquina furtada da Prefeitura de Mogi

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prestou apoio decisivo na recuperação de uma máquina pertencente à Prefeitura de Mogi das Cruzes que havia sido furtada no dia 18 de dezembro. A ação ocorreu após acionamento para averiguação da localização de um trator marca/modelo JCB 214E, placa DKI-7723.

Esta ocorrência integra investigação conduzida pelo Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes. No local, a equipe contou com a presença do policial civil Wladimir Barbosa, que acompanhou os procedimentos policiais.

Após a localização do trator, a autoridade policial requisitou o apoio do AFIS (sistema de identificação) e determinou a imediata devolução do bem ao representante do município vítima, Domak da Silva Salustiano.

O local dos fatos foi devidamente preservado, com apoio da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes, garantindo a segurança e a integridade dos trabalhos.