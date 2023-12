GCM de Ferraz recupera veículo furtado

A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos (GCM) recuperou um carro que havia sido furtado no dia 18 de dezembro na Vila Correa. O veículo Gol Power foi encontrado por agentes durante patrulha no bairro Sítio do Paiolzinho, quando avistaram o carro que estava “depenado” e abandonado.

Em pesquisa junto aos órgãos de segurança, foi constatado que havia denúncia do crime junto a Polícia Militar, o veículo estava com avarias, sem as rodas, portas dianteiras e motor. O caso foi registrado pela Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos

MAIS DOIS FLAGRANTES DE DESCARTE

Outras ações importantes da GCM foram mais dois flagrantes de descarte irregular de lixo, desta vez nos bairros Vila Correa e Vila Santo Antônio.

Na Vila Correa, a mulher autuada alegou que jogava o lixo de construção na rua, pois não tem quintal na sua casa. A GCM chegou até a pessoa por meio de uma denúncia anônima e a multou em 30 Unidades Fiscais do Município (UFMs), aproximadamente R$ 3,8 mil.

No caso encontrado na Vila Santo Antônio, a proprietária do imóvel alegou que o inquilino foi responsável pelo despejo do material na via pública, o homem foi localizado e também multado em 30 UFMs.