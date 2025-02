GCM de Itaquá apreende 1,1 mil porções de drogas na operação Tráfico Zero

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou mais uma etapa da operação Tráfico Zero entre a noite de sexta-feira (21) e a madrugada desta segunda-feira (24), com a apreensão de 1.161 porções de entorpecentes. Além disso, 86 chamadas por perturbação do sossego foram atendidas no período.



No Monte Belo, foram apreendidas 687 porções de drogas, no Parque Piratininga e na Quinta da Boa vista foram 202 em cada e no Recanto Mônica mais 70. "A Operação Tráfico Zero faz parte das estratégias da GCM para intensificar o combate ao tráfico de drogas e promover mais segurança", reforçou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



"Somos a polícia municipal de Itaquá e vamos seguir desempenhando esse trabalho contra a criminalidade, combatendo na base toda a rede que prejudica tantas famílias. Contamos com a colaboração da população para que denunciem pelo 153 e assim possamos manter a cidade longe do crime", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.