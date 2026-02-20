GCM de Itaquá apreende 12,4 mil porções de drogas e prende 5 pessoas durante o Carnaval

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba apreendeu 12.420 unidades de entorpecentes e recolheu R$ 5.036 em dinheiro proveniente do tráfico durante a operação especial de Carnaval, realizada entre os dias 5 e 18 de fevereiro. No mesmo período, a corporação realizou a prisão de cinco pessoas por flagrante de tráfico. As ações tiveram maior número de registros na Quinta da Boa Vista e no Parque Residencial Marengo.

Foram tiradas de circulação 4.204 porções de maconha, 3.950 de cocaína, 2.700 de crack, 1.364 de K9, 182 de skunk, 16 comprimidos de ecstasy e quatro frascos de lança-perfume. A operação também resultou na localização de seis veículos com registro de furto ou roubo, na recuperação de três automóveis e quatro motocicletas, e na apreensão de quatro motos por irregularidades administrativas.

“A atuação foi direcionada aos pontos com maior circulação de pessoas e às áreas com registros de denúncias. O resultado reforça a importância do trabalho sério e dedicado da GCM", declarou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"O reforço no patrulhamento teve como foco manter a ordem durante todo o período de festas e tenho certeza que nossas equipes entregaram o melhor de si", comentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

"Os casos foram devidamente apresentados na Delegacia Central. Itaquá tem lei e não vamos tolerar que a criminalidade tome conta", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.