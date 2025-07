GCM de Itaquá apreende 1,4 mil entorpecentes durante Operação Psicose

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu, na segunda-feira (30), 1.458 porções de entorpecentes e R$ 400 em espécie durante a Operação Psicose, que passou por mais de dez bairros. A ação integra os esforços da GCM em desarticular os pontos de tráfico e reforçar a segurança nos bairros.



De acordo com o registro, os entorpecentes foram localizados em um imóvel desabitado no Jardim Félix, que funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Entre os materiais encontrados, estavam 401 pedras de crack, 205 papelotes de haxixe, 200 buchas de maconha, 200 pinos de droga K, 157 porções de cocaína, 150 unidades de skank e 145 porções de maconha colombiana.



“As operações têm sido fundamentais para combater o tráfico e impedir que essas substâncias cheguem às ruas. Nosso trabalho é diário e estratégico, voltado para a proteção da população”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



“A luta contra as drogas envolve prevenção, cuidado e informação. Seguiremos nas ruas com os trabalhos de combate e conscientização”, completou o prefeito Eduardo Boigues. Para denúncias, a GCM deve ser acionada pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 ou (11) 4642-4659.