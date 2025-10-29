GCM de Itaquá apreende 22,7 mil porções de drogas na Operação Guardiã Azul

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba intensificou o combate ao tráfico de drogas com a Operação Guardiã Azul, realizada entre quarta-feira (22) e domingo (26). A ação resultou na apreensão de 22,7 mil porções de entorpecentes, R$ 5,1 mil em dinheiro e duas prisões em flagrante.

A primeira ocorrência foi no Marengo, onde os agentes estouraram uma casa-bomba. Havia 13.378 porções de cocaína, crack e maconha, além de dois celulares e R$ 611 em espécie. O material estava separado entre os cômodos da casa, o que reforça a suspeita de uso do imóvel como ponto de preparo e fracionamento dos entorpecentes.

As equipes deram continuidade às incursões com base em levantamentos do setor de inteligência da GCM e recolheram 1.197 porções de drogas em 11 locais como vielas, ruas e divisas com outros municípios.

Foram apreendidos R$ 5,1 mil em dinheiro - (Foto: Matheus Cruz)

No Jardim Nascente, os agentes encontraram cocaína, crack, haxixe, maconha, skank e drogas k, totalizando 352 unidades e R$ 217. No Residencial Califórnia, foram recolhidos 60 entorpecentes e R$ 210. Também houve apreensões na estrada Padre Eustáquio, divisa com Suzano, e no Recanto Mônica, Novo Horizonte, Vila Gepina, Altos de Itaquá, Amazonas e Maragogipe.

A operação seguiu para o Pedreira, com outra casa-bomba estourada, dois suspeitos presos e mais de 7,5 mil drogas apreendidas, entre 2.113 de skank, 2.094 de cocaína, 2.031 de crack, 708 de haxixe, 600 frascos de lança-perfume e R$ 4.060. Por fim, na Travessa Santa Mônica, Jardim Miray, a equipe encontrou 205 porções de cocaína, crack e drogas k, além de R$ 64.

Segundo o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, a operação é resultado de um trabalho contínuo e baseado em inteligência. “A GCM tem atuado de forma estratégica e permanente para coibir o tráfico e garantir que cada bairro se torne um ambiente mais seguro para as famílias. Essa operação mostra o comprometimento da corporação e o resultado de um planejamento sério”.”

O prefeito Eduardo Boigues também ressaltou o empenho das equipes no enfrentamento ao crime. “Itaquá está avançando na segurança pública porque temos uma equipe séria e uma guarda atuante, que está nas ruas todos os dias. Não vamos recuar diante do tráfico nem de quem tenta impor o medo na cidade.”