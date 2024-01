GCM de Itaquá apreende 2,7 mil porções de drogas em casa bomba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu, nesta terça-feira (9), no bairro Vila Sônia, cerca de 2,7 mil unidades de drogas após denúncia anônima de uma casa bomba.



O local fica próximo de escolas, motivando o patrulhamento preventivo pelos agentes municipais e, na ação, causou um prejuízo de aproximadamente R$ 22 mil.



"Ao reconhecer a eficácia das estratégias de patrulhamento, os munícipes se sentem confiantes de que, se denunciar, o crime vai ser resolvido", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Foram apreendidas 984 pedras de crack, 816 unidades de drogas k, 509 buchas de maconha e 408 porções de cocaína, contabilizando 2.741 invólucros de entorpecentes.



"A operação foi um sucesso. Mesmo que não tenha nenhum detido, só o prejuízo causado ao tráfico já é uma vitória, pois são apreensões que não voltam para as ruas e assim continuamos com o cuidado com o cidadão", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



Denúncias devem ser feitas pelo 153.