GCM de Itaquá apreende 2,8 mil drogas, detém dois suspeitos e recupera veículos

Durante o feriado prolongado, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou a Operação Calmaria, que resultou na apreensão de 2.870 porções de entorpecentes, detenção de dois suspeitos e recuperação de veículos. A operação, que ocorreu entre quarta (18) e segunda-feira (23) também atendeu 139 ocorrências de perturbação do sossego, garantindo a ordem pública e a segurança da população.



A ação contou ainda com a desativação de três casas bomba no Jardim Luana, Jardim Nascente e Parque Residencial Marengo, utilizados como depósito de entorpecentes. No local, foram apreendidas drogas K, crack, cocaína, haxixe, skank, maconha colombiana e maconha orgânica, além de R$ 372 em dinheiro.



"As equipes atuaram intensamente durante o feriado prolongado, focando na prevenção de perturbações e garantia da ordem pública. Nosso objetivo foi assegurar a tranquilidade da população, coibindo ações como poluição sonora, aglomerações irregulares e obstrução de vias", destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Além disso, duas motocicletas e um veículo foram removidos ao pátio por infrações de trânsito e uma moto e um carro roubados foram recuperados. "Nossa GCM está apta a atender as demandas da cidade, garantindo segurança e harmonia nos bairros com atendimento eficaz e sem exceções", afirmou o prefeito Eduardo Boigues.



Para denúncias, a GCM pode ser acionada pelos telefones 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 ou (11) 4642-4659.