GCM de Itaquá apreende 3,3 mil entorpecentes e intensifica patrulhamento em 50 bairros

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou uma ampla operação de combate ao tráfico de drogas na quarta (8) e quinta-feira (9), resultando na apreensão de 3.330 entorpecentes, R$ 297 em espécie, além do reforço no patrulhamento em 50 bairros previamente mapeados, com foco na redução dos índices criminais.

“O trabalho da GCM é estratégico e baseado em mapeamento preciso das áreas com maior incidência. Continuaremos intensificando as operações para desarticular pontos de tráfico e aumentar a segurança”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

A operação teve início na tarde de quarta com incursões estratégicas. No bairro Jaguari, uma comunidade na divisa entre Itaquaquecetuba e Suzano, os agentes localizaram uma casa-bomba utilizada para armazenamento e distribuição de drogas. Eles apreenderam 552 porções de cocaína, 145 de crack, 123 de drogas k, 50 de skank e 30 de haxixe, além de um aparelho celular e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, totalizando 900 entorpecentes.

Também localizaram drogas no Jardim Adriane, sendo 238 porções de crack, 50 de maconha e 22 de cocaína, além de R$ 80, somando 310 entorpecentes. No Jardim São Paulo, outras 90 porções de drogas foram retiradas de circulação: 45 de crack e 45 de maconha. Ao final do primeiro dia, a atuação da GCM resultou na apreensão de 1,3 mil entorpecentes e R$ 80.

Dando continuidade à operação, as equipes permaneceram nas ruas e na noite de quinta e intensificaram as incursões em áreas mapeadas pelo setor de inteligência. No Jaguari, os agentes localizaram outra uma casa-bomba com 378 porções de cocaína, 243 de drogas k, 229 de crack e 200 de skank, além de anotações do tráfico e material para embalo, totalizando 1.050 entorpecentes.

No Jardim América (região do km 40), foram apreendidas 78 porções de drogas. No Jardim Odete, nas proximidades dos dutos da Petrobrás, os agentes localizaram 104 entorpecentes e R$ 177. Já no Jardim Amazonas, foram recolhidas 176 porções.

No Recanto Mônica, 137 entorpecentes foram apreendidos, enquanto no Jardim Adriane outras 225 porções foram retiradas de circulação. No Jardim Odete, uma nova ocorrência resultou na apreensão de 189 entorpecentes e R$ 40. Por fim, no Jardim São Paulo, foram localizadas mais 71 porções de drogas. O segundo dia de operação totalizou 2.030 entorpecentes e R$ 217 apreendidos.

“As forças de segurança têm atuado com inteligência e presença nas ruas para combater o tráfico e proteger a população. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, com ações contínuas em toda a cidade”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.