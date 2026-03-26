GCM de Itaquá apreende 4,4 mil entorpecentes e detém suspeito em casa-bomba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, nesta semana, uma série de ações de combate ao tráfico de drogas pelo município, resultando na apreensão de 4.402 entorpecentes e na prisão em flagrante de um indivíduo. As ocorrências fazem parte das ações contínuas de enfrentamento ao tráfico, com foco na desarticulação de pontos de armazenamento e comercialização.

A principal ocorrência foi registrada na rua Nova Europa, no Jardim Santo Antônio, onde equipes flagraram atividade de tráfico em via pública e localizaram uma casa-bomba utilizada para armazenamento de entorpecentes. Após denúncia, os agentes foram até o local, onde um indivíduo correu para dentro de uma residência. Nas imediações, foram localizadas em uma sacola 120 buchas de maconha, 96 unidades de crack e 92 de cocaína.

Já no interior do imóvel, os agentes encontraram 600 porções de crack, 450 papelotes de cocaína, 400 unidades de drogas k, 300 de haxixe, 200 de skank e mais 24 de maconha, além da contabilidade do tráfico. Ao todo, a ocorrência somou 2.282 entorpecentes apreendidos. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Central.

“Esse resultado mostra o trabalho firme e permanente da GCM no combate ao crime e na proteção da população. Estamos investindo em estrutura e presença nas ruas para enfraquecer o tráfico e garantir mais segurança”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Na travessa Santa Mônica, no Jardim Miray, as equipes receberam denúncia sobre o abastecimento de entorpecentes e localizaram as drogas em uma área de mata, escondidas ao redor de um sofá. No local, foram contabilizadas 1.020 unidades, sendo 342 de cocaína, 318 de crack, 180 de drogas k, 80 de skank, 50 de haxixe e 50 de maconha. Um homem conseguiu fugir pulando o rio em direção à zona leste da capital.

No Jardim São Manoel, foram localizadas 52 porções de drogas, sendo 32 de drogas k e 20 de cocaína. Já no Marengo Baixo, na avenida José Américo de Almeida, a equipe apreendeu 78 porções, sendo 51 de crack, 14 de drogas k e 13 de cocaína.

Outra ocorrência foi registrada na avenida Fernando Vasconcelos Rossi, em um condomínio no bairro Estação, com a apreensão de 58 entorpecentes, sendo 24 de maconha, 22 de crack e 12 de cocaína. Por fim, na travessa Maita, no Jardim Adriane, foram apreendidas 122 porções de drogas, sendo 54 de crack, 34 de cocaína e 34 de maconha, além de R$ 115 em dinheiro.

Uma ação realizada na rodovia João Afonso de Souza Castellano, na comunidade da Kaplas, resultou na localização de um barraco com drogas escondidas em um buraco no solo, com 237 pedras de crack, 232 porções de cocaína, 121 unidades de drogas k, 100 porções de skank e 100 de haxixe, totalizando 790 entorpecentes, além da contabilidade. Ninguém foi preso.

Somadas, as ações resultaram na apreensão de 4.402 unidades de drogas retiradas de circulação. “O enfrentamento ao tráfico exige atuação integrada, presença territorial e resposta rápida às denúncias. Esse trabalho mostra o comprometimento das nossas forças de segurança com a ordem pública e com a tranquilidade das famílias”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“As operações seguem sendo intensificadas com base em inteligência policial e no apoio da população. Nosso objetivo é combater o tráfico de drogas e aumentar a segurança nos bairros”, completou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.