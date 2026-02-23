GCM de Itaquá apreende 820 porções de drogas em Operação Noturna

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu, entre a noite de quinta (19) e a madrugada desta sexta-feira (20), 820 porções de entorpecentes durante a Operação Noturna. As equipes percorreram 30 bairros da cidade e fizeram as apreensões em pontos já mapeados pelos agentes.



Logo nos primeiros minutos de ação, no Monte Belo, foram localizadas 15 porções de maconha em uma sacola. Já no Recanto Mônica, os guardas apreenderam 85 porções de cocaína, 39 de drogas k e 58 pedras de crack. No Jardim Coqueiro, foram encontradas 35 porções de maconha e 35 de cocaína.



A principal ocorrência foi registrada no Jardim Miray. De acordo com o registro, em um barraco utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, os agentes apreenderam 280 porções de cocaína, 120 de drogas k e 100 pedras de crack. Um suspeito fugiu antes da abordagem. No local, também foram recolhidos R$ 44 em espécie, dois celulares e anotações relacionadas ao tráfico.



No Pequeno Coração, a GCM apreendeu quatro porções de maconha. Em nova ação no Recanto Mônica, foram localizadas mais 29 porções de cocaína, 11 de crack e nove de maconha. Todo o material foi apresentado na Delegacia Central.



“A operação percorreu áreas já identificadas como pontos de comércio ilegal de drogas. A presença constante da GCM visa desarticular esses focos”, informou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



“As equipes atuaram de forma estratégica, com base nas informações já identidicadas sobre os locais de maior incidência. Nossa GCM é forte e vai seguir nas ruas”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.



“A GCM permanece de prontidão e novas ações vão ocorrer nos próximos dias. Não vamos permitir que o crime se instale nos bairros da cidade, seja nas regiões próximas ao centro ou nas mais afastadas”, concluiu o prefeito Eduardo Boigues.

