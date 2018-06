GCM de Itaquá apreende arma e simulacro de espingarda

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba localizou durante a madrugada deste sábado (23) uma arma e um simulacro de espingarda. Os artifícios foram encontrados dentro de um carro, com indivíduos em atividade suspeita no bairro Jardim Caiuby.

O veículo foi abordado pelos guardas durante patrulhamento preventivo pela cidade. Na Estrada dos Índios, no Jardim Caiuby, o carro modelo Corsa, na cor azul, abrigava duas pessoas em atividade suspeita. No veículo foram encontrados um revólver calibre 32, com seis munições e numeração raspada. Além de um simulacro de espingarda, calibre 12.

De acordo com a GCM, ambos possuem passagens na polícia por roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no distrito policial central do município.