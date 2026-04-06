GCM de Itaquá apreende mais de 10 mil entorpecentes e prende 11 suspeitos durante a Páscoa

A Secretaria de Segurança Pública de Itaquaquecetuba divulgou nesta segunda-feira (6) o balanço das operações realizadas entre segunda-feira (30) e domingo (5), durante a semana de Páscoa.

As operações foram intensificadas em bairros estratégicos e contaram com ações integradas voltadas ao combate ao tráfico de drogas, à repressão de crimes patrimoniais, à fiscalização de perturbação do sossego e à manutenção da ordem pública.

O resultado foi a apreensão de 10.392 entorpecentes, R$ 1.870,00 do tráfico, 11 prisões em flagrante, a desarticulação de quatro casas-bomba, localização de um carro cofre utilizado pelo crime organizado e 152 atendimentos por perturbação do sossego.

“Seguimos investindo em presença efetiva nas ruas para garantir tranquilidade à população. Esse balanço mostra o enfrentamento firme à criminalidade e com a preservação da ordem na cidade”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

Na madrugada de domingo (5), por volta das 3h, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), em apoio ao 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), realizaram uma ação de intensificação de policiamento.

Uma ocorrência foi registrada na Vila Monte Belo após denúncias de aglomeração, som alto, obstrução de via pública e manobras perigosas com motos e veículos. Os agentes atuaram para dispersar o público e restabelecer a normalidade. Apesar da aglomeração, não houve necessidade do uso da força.

Também foram adotadas medidas de fiscalização de trânsito, resultando na autuação de 14 veículos estacionados de forma irregular. A via foi desobstruída, garantindo a livre circulação.

Um estabelecimento comercial apontado como reincidente nas infrações foi autuado em 100 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP), o equivalente a R$ 3.880, e teve as atividades encerradas no momento da ação.

Na segunda (30), as operações resultaram na apreensão de 1.909 entorpecentes, R$ 100 em dinheiro trocado, na prisão de cinco suspeitos e na desarticulação de duas casas-bomba no Jardim Luciana e Pium.

Na terça (31), ações simultâneas culminaram na apreensão de 2.052 entorpecentes, R$ 202 em espécie e na localização de uma casa-bomba no Jardim Miray, que faz divisa com a zona leste da capital.

Já na quinta (2), durante as operações integradas Fronteiras Seguras e Paixão de Cristo, foi registrada a maior apreensão do período, com 6.431 entorpecentes, R$ 1.568,00 em dinheiro, a desestruturação de uma casa-bomba no Miguel Badra, região limítrofe entre Suzano e Itaquá, e apreensão de um veículo em estado de abandono utilizado como carro cofre para esconder drogas e dinheiro do tráfico.

A GCM também prendeu em flagrante, na noite de quinta (2), três suspeitos por associação criminosa e estelionato. A ocorrência foi conduzida durante apoio a investigações do 1º Distrito Policial do município e resultou na descoberta de um apartamento utilizado como base para a prática de golpes.

Foram apreendidos nove celulares, um tablet, três notebooks, dois computadores, 19 chips telefônicos, cinco cartões bancários, dois documentos de identidade e folhas com listas contendo CPFs e outras informações pessoais que podem estar ligadas a vítimas dos golpes.

“As operações foram planejadas para atuar em diferentes frentes, desde o combate ao tráfico até o atendimento às demandas da população por mais sossego e segurança. Tivemos um saldo muito importante”, finalizou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.