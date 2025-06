GCM de Itaquá apreende mais de 1,8 mil porções de drogas e detém duas pessoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na manhã desta quarta-feira (18), uma operação especial com foco no combate ao tráfico de drogas na cidade. A ação resultou na apreensão de 1.894 porções de entorpecentes, uma casa bomba detonada e dois detidos em flagrante. O caso foi apresentado na Delegacia Central de Itaquá.

A primeira ocorrência aconteceu no Jardim Nascente, onde os agentes localizaram uma residência utilizada para armazenamento e preparo de drogas. No local, foram apreendidas 148 porções de crack, 53 de cocaína e 33 de maconha. Também foram encontrados cadernos e anotações que indicam o controle financeiro do tráfico na região.

Na sequência, a GCM se deslocou até o Jardim Luana, onde uma casa bomba foi identificada. Após averiguação, os agentes flagraram dois suspeitos, sendo um homem de 26 anos e uma mulher de 21, com uma grande quantidade de entorpecentes, sendo 900 porções de cocaína, 200 de uma droga conhecida como “colombiana”, 180 porções de K9 (droga sintética), 150 de maconha, 130 de haxixe e 100 de skank. A dupla foi conduzida à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Além dos entorpecentes, materiais usados para a pesagem, embalagem e distribuição das drogas foram apreendidos, junto com registros da movimentação financeira do tráfico. “A ação reforça o trabalho integrado da GCM no combate ao crime organizado. O crime não tem vez em Itaquá e nossa GCM segue nas ruas”, destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

“O feriado vai ser mais triste para o tráfico, com prejuízo para o mundo do crime, e duas pessoas atrás das grades. Esse é o trabalho forte da nossa GCM que é sempre reconhecida e valorizada pela população”, completou o prefeito Eduardo Boigues.