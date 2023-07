GCM de Itaquá apreende mais de 50 mil porções de drogas em 2023

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou a apreensão de 51.594 porções de drogas de janeiro a junho deste ano. O número envolve entorpecentes como maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas, como as drogas K, localizadas durante o patrulhamento preventivo.

Em 2022 foram 184 atendimentos, sendo 75 casos no primeiro semestre e 94 no segundo. Só no primeiro semestre deste ano, foram 181 ocorrências de flagrantes de tráfico, sendo 72 com suspeitos conduzidos até a delegacia e 109 de apreensões de substâncias ilícitas.

“O tráfico corrobora pelo estado de calamidade, sendo caso de saúde pública porque afeta o bem-estar social e a segurança das pessoas. A GCM tem papel legal e social para proteger e servir a população”, explicou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

A pasta realiza estratégias de atuação preventiva da Força Azul, elevando a sensação de segurança em toda a extensão territorial do município, o que permitiu, inclusive, localizar junto às drogas R$ 36,9 mil em 2022 e R$ 16,2 mil nos primeiros seis meses deste ano.

“Quanto mais drogas e dinheiro em espécie, maior o prejuízo ao tráfico ilícito, por isso continuamos firmes em desarticular qualquer local que possa estar em desacordo com a justiça, induzindo nossos jovens ao mundo do crime e ao uso abusivo de drogas”, reforçou o prefeito Eduardo Boigues.

O Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas e à Violência (GUARD) também realiza um trabalho preventivo e educativo nas escolas, formando 700 alunos da rede municipal de educação somente no primeiro semestre deste ano, além de ter emplacado uma campanha de conscientização sobre os malefícios das drogas k.