GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas em casa-bomba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu, na noite de terça-feira (27), mais de 500 porções de entorpecentes em um imóvel abandonado no Jardim Valparaíso. O local era utilizado como casa-bomba, termo usado para definir imóveis usados exclusivamente para o armazenamento de drogas destinadas à comercialização.

De acordo com o registro, durante patrulhamento e vistoria no endereço, os agentes perceberam um forte odor característico. No interior do imóvel, entre uma cama e um sofá, foram localizadas drogas já embaladas e prontas para a venda, totalizando 140 pinos de droga sintética conhecida como k, 120 porções de haxixe, 120 de skank, 100 papelotes de cocaína e 92 pedras de crack.

Além dos entorpecentes, a equipe apreendeu um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, materiais utilizados para embalo das drogas, R$ 90 em dinheiro trocado e uma nota falsa de R$ 100. O imóvel, sem eletrodomésticos ou sinais de moradia, era utilizado exclusivamente para a prática criminosa.

"Mais uma grande apreensão contra o tráfico de drogas na região, já que o material seria destinado ao abastecimento de um ponto conhecido. Orgulho da nossa GCM", disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

"Essa ação só reforça um trabalho realizado diariamente na cidade, em todos os bairros. Nossa GCM é preparada e está sempre à disposição da população", comentou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"Vamos seguir investindo em segurança e bem-estar da nossa população. Lugar de traficante é na cadeia e vamos fazer de tudo para seguir combatendo a criminalidade, mantendo nossas crianças e adolescentes longe das drogas", completou o prefeito Eduardo Boigues.