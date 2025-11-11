GCM de Itaquá apreende mais de 85 mil entorpecentes em três meses

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apresentou um balanço das apreensões de agosto, setembro e outubro deste ano, destacando o trabalho intenso de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na cidade. No período, a corporação apreendeu 85.501 entorpecentes e R$ 73.993 em dinheiro de ações contra o tráfico.

Somente em agosto, foram 27.858 porções de entorpecentes apreendidas e R$ 57.485 em espécie. Em setembro, foram 20.216 drogas, R$ 6.963 em dinheiro e cinco prisões relacionadas ao tráfico. Já em outubro foram 37.427 entorpecentes recolhidos, R$ 9.545 apreendidos e 11 prisões efetuadas.

No total dos três meses, a GCM registrou 145 apreensões de entorpecentes e 26 prisões. As operações também resultaram na recuperação de 17 veículos furtados ou roubados, sendo 13 automóveis e quatro motocicletas.

“Nossa GCM é uma das mais estruturadas da região, com armamentos de primeira e viaturas modernas. Os agentes são preparados para qualquer tipo de ocorrência e o resultado disso é a segurança da população que confia no nosso trabalho”, disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

“Itaquá tem um prefeito que conhece a cidade como ninguém e que foi delegado por muito tempo aqui. Além da gestão da cidade, nossa administração cuida diretamente da segurança pública, com operações de sucesso para combater a criminalidade”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O prefeito Eduardo Boigues também destacou a importância dos trabalhos. “Antigamente se via a grande imprensa vir para Itaquá cobrir tragédias e hoje estamos na mídia como referência de segurança, prendendo traficantes e melhorando a vida do cidadão de bem. Vamos ampliar essas ações para que o tráfico não volte a se instalar em Itaquá”, completou.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274, 4642-4659 e pela ouvidoria (itaquaquecetuba.sp.gov.br/ouvidoria).