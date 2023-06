GCM de Itaquá apreende mais de mil porções de drogas durante operação

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou, no último fim de semana, a operação Guardiã Azul e apreendeu mais de mil porções de drogas entre maconha, crack, cocaína e k9. A ação também potencializou a presença da GCM nas vias arteriais da cidade durante à noite e nos horários de pico, inibindo a prática de furtos, roubos e quadrilhas do Pix, além de realizar rondas para proteger equipamentos públicos.



"O tráfico de drogas é um crime que afeta as pessoas direta e indiretamente. Por isso é importante investirmos em ações preventivas e de orientação, como as abordagens em pontos e horários estratégicos, e na formação dos estudantes através do GUARD (Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas e à Violência)", destacou o prefeito Eduardo Boigues.



Foram apreendidas 347 porções de cocaína, 291 pedras de crack, 285 unidades de k9, 259 buchas de maconha, R$ 237 em espécie e dois suspeitos encaminhados para a delegacia por tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas nos bairros Vila Monte Belo, Jardim Valparaiso, Parque Residencial Marengo e uma casa bomba entre os bairros Pium e Parque Recanto Mônica.



O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, pontuou que o trabalho da Força Azul vai além para estabelecer o policiamento de proximidade. "Além das apreensões de drogas e rondas em equipamentos públicos, oferecemos orientações às pessoas vulneráveis e em situação de rua sobre os mecanismos de acolhimento que a prefeitura dispõe nesta época de baixas temperaturas."



A Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo 153 ou (11) 4753-1108.