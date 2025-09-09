Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Polícia

GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário

Corporação manteve patrulhamento e pontos de bloqueio em eventos públicos

09 setembro 2025
GCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversárioGCM de Itaquá atende 61 ocorrências de perturbação do sossego durante o fim de semana de aniversário - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba intensificou, no último fim de semana, os trabalhos durante os eventos em comemoração aos 465 anos da cidade. Com patrulhamento constante nas ruas e reforço nos pontos de bloqueio, a corporação atendeu 61 chamados de perturbação do sossego.

Na sexta-feira (5), em conjunto com a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e um veículo que havia sido roubado foi recuperado na avenida Ver. Almiro Dias de Oliveira. A presença da GCM também foi fundamental em eventos de grande porte como o desfile cívico de 7 de setembro e as comemorações no parque ecológico na segunda-feira (8), que reuniu mais de 4 mil pessoas.

Além disso, a segurança do Itaquá Rodeio Fest foi ampliada graças a central de monitoramento em tempo real com 19 câmeras instaladas em pontos estratégicos. O sistema possui recursos avançados de reconhecimento facial e leitura de placas. Telas de 55 e 75 polegadas permitiram mais suporte, visão ampla e detalhada de todo o evento.

"Nossos agentes estão em plena atividade e reforçaram o trabalho durante as celebrações de aniversário. Temos uma guarda eficiente e apta para responder as necessidades da população", disse o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

“Itaquá possui uma das guardas mais bem armadas e preparadas do estado. Mesmo em um momento tão dinâmico com várias celebrações, nossa GCM se fez presente atendendo quem mais precisa", concluiu o prefeito Eduardo Boigues. 

A população pode acionar a corporação pelo 153.

