GCM de Itaquá captura foragido da Justiça e apreende mais de 1,5 mil entorpecentes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba apreendeu 1.541 entorpecentes em uma única noite de ações durante mais uma fase da Operação Psicose, realizada entre a noite de quinta-feira (5) e a madrugada desta sexta-feira (6). A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, também resultou na apreensão de R$ 1.140 em dinheiro proveniente do tráfico, na descoberta de duas casas-bomba utilizadas para armazenamento de drogas e na captura de um indivíduo procurado pela Justiça.



Durante a operação, denúncias da população levaram as equipes até a comunidade Macieiras, na região do Jardim Caiuby, onde foi localizada uma casa-bomba utilizada para o recolhimento do tráfico. No imóvel, os agentes apreenderam 111 pedras de crack, 22 de cocaína e R$ 800 em dinheiro, além de papéis com anotações da contabilidade do tráfico.



Outra casa-bomba foi identificada no Marengo Baixo. No endereço, os agentes localizaram 260 frascos de lança-perfume, 220 papelotes de cocaína, 160 de crack e 47 porções de drogas k, além de materiais com registros da movimentação financeira do tráfico.



As ações se estenderam para outros bairros do município. No Parque Viviane, foram apreendidas 38 porções de maconha, seis de crack e R$ 152 em dinheiro. Já no Jardim Paineira, as equipes recolheram 54 porções de cocaína, 10 de maconha e R$ 188. No Jardim Tropical, a ocorrência resultou na apreensão de 70 pedras de crack, 28 buchas de maconha e 26 papelotes de cocaína.



Outras apreensões ocorreram no Jardim Josely, onde foram localizadas 79 porções de maconha, 56 pedras de crack e 56 de cocaína, e na Vila Gepina, com 53 porções de maconha, nove de crack e nove de cocaína. Na Quinta da Boa Vista, foram recolhidas 44 porções de maconha, 22 de crack e 19 de cocaína. Já no Jardim Adriane, os agentes apreenderam 106 eppendorfs de crack, 32 unidades de maconha e quatro de cocaína.



Além das apreensões de drogas, durante patrulhamento no Jardim Odete, as equipes capturaram um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado à Delegacia Central e permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material apreendido também foi apresentado na unidade policial.



“Essa foi mais uma etapa da Operação Psicose. Nossa equipe é estruturada para atingir diretamente os pontos de armazenamento e distribuição que sustentam o tráfico nos bairros. Não vamos parar”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



“Itaquá hoje é uma cidade que tem mais paz e qualidade de vida. Com a GCM nas ruas, a população consegue ter uma cidade melhor e mais segura”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.



O prefeito Eduardo Boigues destacou que a ação vai seguir durante o fim de semana. “Nossas forças de segurança atuam diariamente para desmontar as estruturas que abastecem o tráfico na cidade. Esse trabalho permanente tem impacto direto na segurança dos bairros e na qualidade de vida da população”, concluiu.

