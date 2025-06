GCM de Itaquá conclui curso de qualificação profissional para agentes armados

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba concluiu o Estágio de Qualificação Profissional (EQP), iniciado em março deste ano. O curso é realizado anualmente e obrigatório para os agentes que possuem porte de arma de fogo institucional. O objetivo é garantir a atualização e capacitação constante dos guardas que atuam nas ruas diariamente.

Com uma carga horária mínima de 80 horas, o EQP conta com disciplinas teóricas e práticas. Entre os conteúdos abordados estão o manuseio de armas de fogo e equipamentos de defesa pessoal, aulas de primeiros socorros, técnicas de intervenção e atualização sobre a legislação e jurisprudência.

Um dos destaques do treinamento foi o módulo de tiro, realizado na Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol), em Mogi das Cruzes. O treinamento é fundamental para preparar os agentes para situações do cotidiano e evitar acidentes operacionais.

“Além do aprimoramento técnico, o curso reforça valores como legalidade, proporcionalidade e respeito à população, pautas que são diariamente trabalhadas pela GCM. Se hoje temos uma cidade que confia no nosso trabalho, é graças aos treinamentos constantes”, explica o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Desde 2021, a GCM de Itaquá não conta com registros de casos de abuso de poder, agressão ou incidentes envolvendo arma de fogo por parte de seus agentes. De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, isso é resultado direto da política de qualificação contínua e da profissionalização da corporação.

“O EQP é uma ferramenta essencial para o dia a dia da GCM. Temos policiais preparados e de prontidão para qualquer ocorrência. Vamos seguir ampliando a confiança da população no nosso trabalho”, concluiu.