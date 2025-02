GCM de Itaquá deflagra operação 'Impacto', detém dois homens e apreende drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na madrugada desta sexta-feira (14), a operação “Impacto” para reforçar a segurança e coibir a criminalidade no município. Durante a ação, dois homens foram detidos, um simulacro de arma de fogo apreendido e 409 entorpecentes recolhidos. Além disso, um caminhão foi flagrado despejando borra de alumínio em via pública e encaminhado ao pátio.



Os trabalhos tiveram início na noite de quinta (13) com patrulhamento preventivo nos bairros. No Monte Belo, um veículo em atitude suspeita foi abordado e, em seu interior, estavam dois homens.



Durante a revista, os agentes verificaram que o carro possuía duas outras placas e o chassi com sinais de adulteração, indicando possível veículo "dublê". Os agentes também encontraram um simulacro de arma de fogo e, ao serem questionados, os homens não souberam informar o proprietário. Os dois foram detidos por receptação e adulteração de sinal identificador.



No Caiuby, a GCM apreendeu 234 porções de drogas, sendo 42 de cocaína, 91 de maconha e 101 de crack. Já na Vila Celeste, mais 175 porções foram retiradas das ruas, sendo 100 de crack, 18 de cocaína e 57 de maconha.



Ainda no Monte Belo, os agentes flagraram um caminhão despejando borra de alumínio em via pública. O veículo foi apreendido, removido ao pátio e uma multa de 500 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) foi aplicada.



O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, destacou a importância da operação para a ordem na cidade. "Nosso trabalho é constante e visa garantir a segurança da população. A atuação da GCM é essencial para coibir a criminalidade e dar uma resposta rápida", afirmou.



O prefeito Eduardo Boigues também ressaltou a relevância da ação. "O compromisso é manter a cidade segura e proteger os cidadãos. A operação 'Impacto' é um exemplo do empenho da nossa equipe em combater o crime e garantir a ordem pública", disse.



Todos os casos foram apresentados na Delegacia Central.