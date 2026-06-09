GCM de Itaquá desarticula apartamento-bomba e apreende mais de 10 quilos de drogas na Chácara Cuiabá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desarticulou, na segunda-feira (8), um apartamento-bomba utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas na Chácara Cuiabá. A ação resultou na apreensão de mais de 10 quilos de entorpecentes, além de materiais utilizados para o tráfico.

No local, os agentes encontraram duas porções de drogas, além de papelotes de cocaína, totalizando 8,440 kg. Também foram apreendidas 600 porções de drogas k, 580 de skank, com peso total de 1,562 kg, e 350 de crack, somando 110 gramas.

Ao todo, a ocorrência retirou das ruas 10,112 kg de entorpecentes. Materiais para embalo, uma balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico também foram localizadas.

"Essa apreensão demonstra o trabalho estratégico da GCM no enfrentamento ao tráfico de drogas. Retirar mais de 10 quilos de entorpecentes das ruas representa um duro golpe contra as organizações criminosas", destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Na semana passada, uma casa-bomba foi desarticulada na Vila Monte Belo, com a apreensão de 1.418 entorpecentes entre drogas k, crack e cocaína, além de anotações do tráfico. Um suspeito foi preso em flagrante. No Maragogipe, equipes apreenderam mais 275 entorpecentes.

Ocorrências nos bairros Jardim Amaral, Vila São Judas Tadeu, Jardim Miray, Pequeno Coração, Residencial Flamboyant e Jardim Maria Rosa II resultaram na apreensão de 891 porções de drogas entre cocaína, crack, maconha e drogas K.

Um adolescente de 16 anos foi conduzido à Delegacia Central após resistir a uma abordagem em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Com ele foram encontrados R$ 825, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e um aparelho celular. O caso segue sob investigação.

"Temos fortalecido nossas forças de segurança e os resultados mostram que estamos protegendo nossas famílias e combatendo a criminalidade de forma firme e responsável", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.