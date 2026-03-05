Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Itaquá desarticula duas casas-bomba e apreende 7,4 mil drogas

Ação mirou estruturas do tráfico ligadas à concentração de usuários com R$ 761 apreendidos

05 março 2026 - 08h47Por de Itaquá
A ação contabilizou a apreensão de 7.430 porções de drogas, além de R$ 761 em espécie e materiais utilizados na contabilidade do tráfico.A ação contabilizou a apreensão de 7.430 porções de drogas, além de R$ 761 em espécie e materiais utilizados na contabilidade do tráfico. - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba deflagrou, nesta semana, a Operação Psicose com foco na desarticulação de pontos de armazenamento e distribuição de entorpecentes. A ação alcançou mais de 60 bairros e contabilizou a apreensão de 7.430 porções de drogas, além de R$ 761 em espécie e materiais utilizados na contabilidade do tráfico.

A primeira ocorrência foi registrada na Vila Ferreira. Em um imóvel apontado como casa-bomba, os agentes localizaram 270 porções de cocaína, 230 de droga k, 230 de crack, 150 de skank e 120 de haxixe. Um suspeito fugiu ao pular o muro do terreno.

No Jardim Miray, a corporação identificou outro imóvel utilizado para armazenar entorpecentes. Parte do material estava escondida em um sofá e em peças de roupa. No local, foram apreendidas 2.150 porções de crack, 1.800 de k, 820 de skank, 710 de cocaína, 210 de haxixe e 50 frascos de lança-perfume, além de anotações com registros financeiros. Segundo o registro, o espaço serviria como base para enterrar e redistribuir a droga. 

Outras duas apreensões ocorreram no Jardim Adriane e na Vila Sônia. Nos endereços, a GCM recolheu porções de maconha, cocaína e crack, além de R$ 369 em dinheiro trocado. No Jardim Valparaíso, outra casa-bomba foi desarticulada com cocaína, crack e skank. 

No Morro Branco, foram recolhidas 192 porções de cocaína, drogas k, crack e lança-perfume. Na Vila São Judas Tadeu, as equipes apreenderam 164 entorpecentes, além de R$ 282 em espécie e anotações do tráfico.

A ação também alcançou a divisa com Suzano, com apreensão de mais porções de drogas. No Jardim Maragogipe, foram recolhidos 136 entorpecentes, R$ 110 em dinheiro e um celular. "A estratégia é desmontar os pontos de abastecimento que sustentam a venda. Vamos seguir reforçando esse trabalho nas ruas", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

"Nossa gestão é pautada no respeito às famílias de bem. Quando retiramos drogas do estoque, interrompemos a cadeia que alimenta conflitos e violência nos bairros", disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O prefeito Eduardo Boigues detalhou a importância do trabalho. "Há um levantamento prévio, de acordo com denúncias da população, que indica onde estão os imóveis usados como depósitos. Com o trabalho diário nas ruas, a população tem uma relação de confiança com a GCM e sempre passa informações relevantes."

