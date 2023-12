GCM de Itaquá descobre casa bomba durante apoio em trabalhos urbanos

A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba, localizou uma casa bomba enquanto dava apoio à Secretaria de Serviços Urbanos em ações de melhorias no bairro Jardim Miraí, na comunidade conhecida por tubulação, na tarde desta terça-feira (12).



Durante o trabalho dos servidores, os policiais municipais notaram a fuga de um suspeito para dentro de uma casa que, ao ser adentrada por eles, foi descoberta como um local inabitável que servia apenas para esconder os entorpecentes.



No local havia 1.184 pinos de drogas K, 870 porções de crack, 479 unidades de cocaína, 181 buchas de maconha, R$ 205 em espécie e uma arma. Ninguém foi preso.



"O encontro da casa bomba aconteceu graças a expertise dos agentes, que observaram o movimento suspeito ao redor dos trabalhadores", pontuou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



A ocorrência está sendo apresentada na Delegacia de Polícia Central. "Vamos continuar apoiando a população e permanecer de olho no tráfico de drogas. Quanto mais conseguirmos tirar das ruas, mais seguros os moradores estarão", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.



Denúncias podem ser feitas pelo 153.