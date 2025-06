GCM de Itaquá desmantela casa bomba, detém traficante e apreende 1,4 mil drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre sexta (6) e segunda-feira (9), a Operação Paz e Ordem, uma ação estratégica para combater o tráfico de drogas na cidade. Mais de 20 bairros foram alvo da ação, que resultou na apreensão de 1,4 mil porções de entorpecentes, detenção de um traficante e descoberta de uma casa bomba.



Logo no início da ação, no Aracaré, os agentes encontraram uma sacola com 105 porções de maconha, skank e cocaína, além de R$ 122,00 em dinheiro trocado. Em seguida, no Jardim Félix, mais 82 porções foram encontradas em uma viela com crack, haxixe e ecstasy.



A ação prosseguiu no sábado (7) pelo Jardim Celeste, onde 24 entorpecentes foram apreendidos. Na Quinta da Boa Vista, os guardas encontraram 223 porções e R$ 2.151,00 em espécie. Um homem abordado durante as buscas foi identificado como procurado pela Justiça e acabou detido. No domingo (8), foram encontradas 436 porções de entorpecentes no Recanto Mônica e 136 no Jardim Amazonas.



Já na segunda (9), no Jardim Amaral, os agentes apreenderam 272 porções. No Tipóia, uma casa cofre foi descoberta com 54 de maconha e R$ 1.800,00 em dinheiro. A estrutura era usada para guardar drogas e recursos do tráfico. No Jardim Silvestre, foram 170 porções, enquanto no Jardim Nascente uma casa bomba foi desmantelada com 334 entorpecentes e R$ 77 em dinheiro.



Segundo o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, a operação foi planejada com base em denúncias da população e informações da inteligência. “Nosso trabalho é proteger a população. Atuamos com firmeza e responsabilidade. O tráfico de drogas alimenta diversos outros crimes e combatê-lo é uma prioridade", destacou.



"O trabalho da GCM tem sido fundamental para restabelecer a sensação de segurança em Itaquá. Nosso trabalho segue por todos os bairros, dia e noite, e a contribuição da população é importante com denúncias e informações", concluiu o prefeito Eduardo Boigues.