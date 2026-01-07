GCM de Itaquá desmantela casa-bomba e recupera carga de bebidas roubadas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba desmantelou, na noite da última segunda-feira (5), no Marengo, uma casa utilizada para o armazenamento de drogas e bebidas roubadas. Foram localizadas 144 garrafas de vinhos, ainda em caixas, avaliadas em cerca de R$ 50 mil.
Os agentes chegaram ao endereço após denúncias de movimentação de cargas sendo levadas ao local. Também foram apreendidas 350 porções de cocaína, 70 eppendorfs de crack e 25 unidades de maconha. A Perícia compareceu ao local e ninguém foi localizado como responsável pelo imóvel. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central.
"A ação reforça que a nossa GCM está com força total em mais um início de ano. Seguimos no enfrentamento direto à criminalidade e na retirada de ilícitos de circulação, protegendo a população", destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.
“Operações como essa reforçam a segurança em Itaquá e na região. Nossa GCM segue nas ruas para atender denúncias feitas pelos munícipes, que são fundamentais para manter a cidade mais segura", reforçou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.
"O trabalho rápido dos agentes foi fundamental para a resolução desse caso. Além de drogas, bebidas que seriam comercializadas foram apreendidas e isso também é sinônimo de salvar vidas", completou o prefeito Eduardo Boigues.